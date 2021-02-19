"Annesiyle kavga edip ve evi terk ediyor. Nereye gittiğini söylemiyor. Daha sonra bir telefondan annesini arıyor. "Ağzımdan kan geliyor. Senin telefonunda Devrim isimli kişinin numarası var. Onu ara beni alıp sana getirsin" deyip telefonu kapatıyor. Bu olayın ardından Merve'nin annesi Devrim'i arıyor. Sonra anne, kızının kendisini aradığı numarayı aramış. Telefona Ferdi isimli bir kişi çıkmış. "Merve'nin ağzından kan mı geliyor?" diye sormuş. Ferdi de "Hayır çok ağlıyordu. Görüşmesi bitince yanımdan ayrıldı" demiş.

Sonra yine Devrim'i aramışlar. Devrim, "Kızınız şimdi mi kıymete bindi. Ama gidip bakayım tutulduğu yere" demiş. Sonra Gökhan isimli kişi Ferdiler'e, "Merve'yi Cüneyt'in yanında gördüm. Cüneyt'in Merve'ye cinsel istismarda bulunup işkence yaptığına tanıklık ettim" diyor. Sonra Cüneyt'in olduğu adrese polis gitmiş. Ama Merve'ye ait bir iz bulanamamış..."