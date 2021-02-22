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    • 22.02.2021 11:26
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    'da Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı: Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

    'da Alpaslan ölecek mi? Her salı ekranlarında izleyicisi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 yıldır milyonları ekran başına kilitliyor. , , , , gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da bu hafta 'nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Tüm ailenin intikam ateşiyle yanıp tutuştuğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde neler olacak? İşte EDHO 183. bölüm fragmanı ve merak edilen detaylar...

    Alpaslan ölecek mi? EDHO'da bu hafta...

    EDHO'da Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı: Tüm aileyi intikam ateşi sardı! Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölümde zaafı olan herkes ölecek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu.

    EDHO'DA ALPASLAN ÖLECEK Mİ?

    Son bölümde Alpaslan'ın vurulmasının ardından dizinin hayranları 'EDHO'da Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Çakırbeyli ailesini bitirmeye ant içen düşmanlar, eski İlyas ve Hızır'ı karşısında görecek! Zaafı olan herkesin öleceği EDHO 183. bölüm, fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı...

    EDHO'DA BU HAFTA...

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.

    Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

        "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

        Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır.

        Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA...

            Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

            'YAMAN' PLANLAR

            Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.


            FUAT ÖLÜYOR

            Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.


                İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

                İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.


                İLYAS GİTMEK İSTİYOR

                Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.


                HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

                Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.
                    Haberler Televizyon EDHO'da Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı: Tüm aileyi intikam ateşi sardı!