EDHO'da Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı: Tüm aileyi intikam ateşi sardı! Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölümde zaafı olan herkes ölecek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu.

EDHO'DA ALPASLAN ÖLECEK Mİ?

Son bölümde Alpaslan'ın vurulmasının ardından dizinin hayranları 'EDHO'da Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Çakırbeyli ailesini bitirmeye ant içen düşmanlar, eski İlyas ve Hızır'ı karşısında görecek! Zaafı olan herkesin öleceği EDHO 183. bölüm, fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı...