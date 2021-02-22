EDHO'da Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı: Tüm aileyi intikam ateşi sardı! Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölümde zaafı olan herkes ölecek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu.
EDHO'DA ALPASLAN ÖLECEK Mİ?
Son bölümde Alpaslan'ın vurulmasının ardından dizinin hayranları 'EDHO'da Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Çakırbeyli ailesini bitirmeye ant içen düşmanlar, eski İlyas ve Hızır'ı karşısında görecek! Zaafı olan herkesin öleceği EDHO 183. bölüm, fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı...
EDHO'DA BU HAFTA...
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.
Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.