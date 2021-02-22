Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.

1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu vardır.

AYŞE MİNE ŞARKILARI

1977 Demek Ki Öyle / Sıkı Fıkı

1978 Sevdik De Ne Oldu

1979 Hopşirinini

1982 O Gün Gelmesin

1983 Erkek Milleti