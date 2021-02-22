Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine güzel konuklar var. Ayşe Mine kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ayşe Mine kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra bomba gibi açıklamalarıyla izleyicileri ekrana kilitledi. İşte Ayşe Mine'nin hayatı hakkında merak edilen tüm bilgiler…
AYŞE MİNE KİMDİR?
Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da yorgancılık yapan babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım'dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu'nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi'nde bitirmiştir.
Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.
1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu vardır.
AYŞE MİNE ŞARKILARI
1977 Demek Ki Öyle / Sıkı Fıkı
1978 Sevdik De Ne Oldu
1979 Hopşirinini
1982 O Gün Gelmesin
1983 Erkek Milleti