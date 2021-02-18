Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi: Karaman emniyeti harekete geçti! Bavulun içinden çıkan kırmızı ayakkabı...
Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'ın akıbeti merak ediliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturan araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 8 yıl önce kayıplara karışan Gülşen Caymaz için Karaman emniyeti harekete geçti. Gülşen Caymaz'a ait olduğu ileri sürülen valiz ve içindeki eşyalar canlı yayında emniyet ekipleri tarafından incelemeye alındı. Son dakika gelişmesinin yaşandığı sırada Müge Anlı canlı yayınında bağlanan Gülşen Caymaz'ın arkadaşı, iddialarıyla stüdyoda bulunan ailede şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı'da bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) yaşanan Gülşen Caymaz son dakika gelişmesi...
17 Şubat 'ta Gülşen Caymaz'ın annesi de Müge Anlı'ya katıldı. Anne kızının öldürülüp gömülmüş olabileceğini söyledi. 8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. 16 Şubat tarihli bölümde Murat Akın, anne Kamile Balığkurdu'yu para karşılığı erkeklerle birlikte olduğunu iddia etmişti.
"BURAYA GELENLERE PARA VERMİYORUZ"
Konuyla ilgili bildiklerini anlatmak için programa gelmesini istediği Coşkun Yılmaz'ın kendilerinden 10 bin TL istediğini öğrenen Müge Anlı, "Ben prensip olarak programa katılan kişilere para vermiyorum. Çünkü bu olaylar adliyeye intikal eden olaylar. Sonra yarın bir gün 'Para verdiler, para verdikleri için ben de böyle konuştum' denmesin diye en baştan ben bu konuyla ilgili tavrımı ortaya koyuyorum. Biz buraya parayla kimseyi çıkarmıyoruz, para karşılığı da konuşturmuyoruz. Herkes buraya Allah rızası için geliyor. Ama biz yol ve otel masraflarını karşılıyoruz" dedi.