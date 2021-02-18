Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi: Karaman emniyeti harekete geçti! Bavulun içinden çıkan kırmızı ayakkabı...

"BURAYA GELENLERE PARA VERMİYORUZ"

Konuyla ilgili bildiklerini anlatmak için programa gelmesini istediği Coşkun Yılmaz'ın kendilerinden 10 bin TL istediğini öğrenen Müge Anlı, "Ben prensip olarak programa katılan kişilere para vermiyorum. Çünkü bu olaylar adliyeye intikal eden olaylar. Sonra yarın bir gün 'Para verdiler, para verdikleri için ben de böyle konuştum' denmesin diye en baştan ben bu konuyla ilgili tavrımı ortaya koyuyorum. Biz buraya parayla kimseyi çıkarmıyoruz, para karşılığı da konuşturmuyoruz. Herkes buraya Allah rızası için geliyor. Ama biz yol ve otel masraflarını karşılıyoruz" dedi.