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    • 22.02.2021 09:57
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    şok olmuştu! 'deki kan donduran vahşette dikkat çeken detaylar! ve katili ile 3 gün önce...

    ’de evlerinde bıçaklanarak öldürülen - çifti ve 4 yaşındaki çocuklarının katilinin çok yakınlarındaki eski ortak olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Boğa'nın eve girdikten sonra önce eski iş ortağını bıçakladığı, ardından salona yönelerek Emel Tokkal ve kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar da gelmeye başladı. Öldürülen anne Emel Tokkal, baba ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal’ın olaydan üç gün önce cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın evine yemeğe gittiği öğrenildi.

    Eskişehir'de anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda katil zanlısının öldürülen İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

    Eskiden ortak olduğu belirlenen Tokkal ailesi ve katil zanlısının birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesinde, öldürülen Tokkal ailesi ve Mehmet Şerif Boğa'nın ailesi bir araya gelerek poz veriyor.

    OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE YEMEĞE GİTMİŞLER
    Öldürülen anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal'ın olaydan üç gün önce cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın evine yemeğe gittiği öğrenildi.

        "KARDEŞİM" NOTUYLA PAYLAŞIM YAPMIŞ
        Olayda hayatını kaybeden Emel Tokkal'ın sosyal medyada cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın de bulunduğu fotoğrafın altına yazdığı "Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim. Biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim (kız kardeş isterdim ama olsun)" notu ile cinayet zanlısını etiketlediği görüldü.

        Emel Tokkal, kardeşim dediği kişi tarafından eşi ve çocuğu ile birlikte öldürüldü.

        OLAY GÜNÜ POLİS GÖZALTINA ALDI
        Yaşanan dehşetin ardından binanın altına indirilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa, burada gözyaşlarına hakim olamamış, polis ekipleri tarafından teselli edilmişti.

        Ardından ekipler tarafından olay günü gözaltına alınma anı basın mensuplarının kameralarına yansımıştı.

            ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
            İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Pazartesi akşamı 21.00 sıralarında öldürüldüğü, katil zanlısı olan Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetlerinden ardından ışıkları kapatıp evden çıktığı ve yakındaki bir duraktan taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde kurulan özel ekip, katil zanlısının izlerini adım adım takip ederek yaklaşık 400 güvenlik kamerası inceledi.

            İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı olan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın taksiden evine yürüme mesafesinde indiği, kameralara takılmamak için farklı yollardan evine gittiğini belirlendi. Yapılan incelemede ise katil zanlısı Boğa'nın olay günü üzerinde olan maske, eldiven ve beresi evin yakındaki boş arazide, kıyafetleri ise apartmanın bodrum katında bulundu.

            KANLI ÇORAP ELE GEÇİRİLDİ
            Evinde ve apartmanda yapılan aramalarda katil zanlısı Boğa'ya ait olduğu belirlenen ve üzerinde kan lekesi bulunan çorap ile ayakkabısı ele geçirildi. Deliller detaylı inceleme için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

                KÜÇÜK DORUK'U ANNESİNİN KUCAĞINDA BIÇAKLAMIŞ
                Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın Tokkal ailesinin evine girdikten sonra önce eski iş ortağı İlkay'ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal'ı ve kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Yapılan incelemede Emel ve Doruk'u 3'er kez, İlkay Tokkal'ı ise 7 kez bıçakladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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