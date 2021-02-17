Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (17 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Karaman'da 2013 yılından bu yana kayıp olan Gülşen Caymaz'a ne oldu? Müge Anlı 16 Şubat canlı yayınına katılan Pınar Geyik, 2013 yılından bu yana kayıp olan annesini arıyor. 18 yaşında eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla annesinin ve babasının yanına sığınmış. Ancak ailesiyle anlaşmazlıklar yaşamış.
Kaybolmasından daha önce 1 kez daha evden kaçan Gülşen Caymaz 15 gün sonra evine geri dönmüş. Ancak anlaşmazlıklar sürünce evden ayrılmış. Evden ayrılmadan önce çevresinde 'Erkek kardeşimle sorun yaşıyoruz. Coşkun'un yanına yerleşeceğim' diyen Gülşen Caymaz'ın Coşkun Teker adlı kişiyle birlikte olduğu biliniyor. Annesinin kaybolduğu güne dair sadece minibüse binip gittiğini hatırladığını söyleyen Pınar Geyik, annesinin sağ olmadığını düşünüyor.