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    • 17.02.2021 10:05
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    CANLI YAYIN İZLE 17 Şubat 2021 Çarşamba | ATV linki YOUTUBE 2 çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu?

    2013 yılından bu yana kayıp olan Gülşen Caymaz'a ne oldu? cinayetindeki gelişmeler 'da... canlı yayında bugün (17 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 7 yaşındaki İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran detaylar! 8 ay sonra gelen cinayet itirafının ardından neler yaşandı? 2013 yılında evden çıktı bir daha da haber alınmadı? 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülşen Caymaz 2013 yılından bu yana nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv ında.

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (17 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE

    Karaman'da 2013 yılından bu yana kayıp olan Gülşen Caymaz'a ne oldu? Müge Anlı 16 Şubat canlı yayınına katılan Pınar Geyik, 2013 yılından bu yana kayıp olan annesini arıyor. 18 yaşında eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla annesinin ve babasının yanına sığınmış. Ancak ailesiyle anlaşmazlıklar yaşamış.

    Kaybolmasından daha önce 1 kez daha evden kaçan Gülşen Caymaz 15 gün sonra evine geri dönmüş. Ancak anlaşmazlıklar sürünce evden ayrılmış. Evden ayrılmadan önce çevresinde 'Erkek kardeşimle sorun yaşıyoruz. Coşkun'un yanına yerleşeceğim' diyen Gülşen Caymaz'ın Coşkun Teker adlı kişiyle birlikte olduğu biliniyor. Annesinin kaybolduğu güne dair sadece minibüse binip gittiğini hatırladığını söyleyen Pınar Geyik, annesinin sağ olmadığını düşünüyor.

        Müge Anlı canlı yayınında günlerce konuşulan İkranur Tırsi cinayetinde şoke eden gelişmeler yaşandı. Minik İkranur'u 14 yaşındaki amcasının ve 20 yaşındaki halasının öldürdüğü ortaya çıktı. İkranur Tırsi'nin neden öldürüldüğü merak edilirken çapraz sorguya alınan amca ve halanın ifadeleri ise kan dondurdu.
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        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 17 Şubat 2021 Çarşamba | ATV linki YOUTUBE 2 çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu?