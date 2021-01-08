Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu Müge Anlı canlı yayınında değerlendirildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Aleyna Çakır davasına bakan Umur Yıldırım, canlı yayında genç kızın adli tıp raporuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, Müge Anlı da kendi duygularını aktardı. Yıllardır ekranlarda başarılı araştırmacı gazeteci kimliği ile halkın sevgisini kazanan Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunu canlı yayında paylaştı.

Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.