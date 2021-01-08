Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu Müge Anlı canlı yayınında değerlendirildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Aleyna Çakır davasına bakan Umur Yıldırım, canlı yayında genç kızın adli tıp raporuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, Müge Anlı da kendi duygularını aktardı. Yıllardır ekranlarda başarılı araştırmacı gazeteci kimliği ile halkın sevgisini kazanan Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunu canlı yayında paylaştı.
Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.
MÜGE ANLI'DAN ALEYNA ÇAKIR AÇIKLAMASI!
"Benim beklediğim bir rapor mu derseniz, hiç beklemediğim bir rapordu. Bu konuyla ilgili ne hissediyorum biliyor musunuz? 1500'lük puzzle vardır, günlerce uğraşırsınız, sonra gelir benim torun Lokum onun 2 tane parçasını alır kaçırır yer. Günlerce uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Burada öyle hissediyorum." dedi ve Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunu açıkladı.
Davanın avukatı Umur Yıldırım ise Aleyna Çakır'ın Adli Tıp Raporunda: "Aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve tırnaktaki DNA'ların Ümit Uygun'a ait olup olmadığının araştırılmadığına dikkat çekti.
Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde ölü bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.
ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜM NEDENİ...
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.
BAŞ ŞÜPHELİ ÜMİTCAN UYGUN!
Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunmasının ardından, kendisine şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Uygun'un annesi Gülay Uygun bir süre sonra yakınları tarafından bir akrabasının evinin yakınındaki dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ALEYNA ÇAKIR'IN ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE...
Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesi belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmedi.
Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışından ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.