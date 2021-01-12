Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı TV 8'deki akıbetinin üstünü çizdi denmişti! Doğduğun Ev Kaderindir'deki ayrılık veda sinyali... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021'in başlaması ve O Ses Türkiye'nin başlaması beklendiği için Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizinin ipini çekeceği iddia edilmişti. Sosyal medya bununla çalkalanırken Doğduğun Ev Kaderindir'den bir veda haberi geldi.
TV8 ekranlarında yayınlanan başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan TV8'de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan gelişme hayranlarını şaşırttı.
İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in senaristi Eylem Canpolat, ekipten ayrıldı.
Eylem Canpolat, geçtiğimiz günlerde 'Sefirin Kızı' dizisinin senaryosunu kaleme almaya başlamıştı.
FİNAL Mİ YAPACAK?
TV8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.
Sosyal medyada Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.
Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur.
İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.