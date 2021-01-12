Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı TV 8'deki akıbetinin üstünü çizdi denmişti! Doğduğun Ev Kaderindir'deki ayrılık veda sinyali... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021'in başlaması ve O Ses Türkiye'nin başlaması beklendiği için Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizinin ipini çekeceği iddia edilmişti. Sosyal medya bununla çalkalanırken Doğduğun Ev Kaderindir'den bir veda haberi geldi.