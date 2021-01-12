Sefirin Kızı'nın başrolü kendi isteğiyle diziden ayrılıyor! İzleyici Star Tv'ye karşı ayaklandı ama tası tarağı topladı yapımcıyla el sıkıştı... Pazartesi akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri merakla beklenirken, şu sıralar daha çok ayrılık haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde senarist değişikliği yaşanan diziden kara haber var. İddialara göre dizinin başrollerinden biri kendis isteğiyle diziye veda edecek. Bu haber şimdiden sosyal medyada yayıldı.