Sefirin Kızı'nın başrolü kendi isteğiyle diziden ayrılıyor! İzleyici Star Tv'ye karşı ayaklandı ama tası tarağı topladı yapımcıyla el sıkıştı... Pazartesi akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri merakla beklenirken, şu sıralar daha çok ayrılık haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde senarist değişikliği yaşanan diziden kara haber var. İddialara göre dizinin başrollerinden biri kendis isteğiyle diziye veda edecek. Bu haber şimdiden sosyal medyada yayıldı.
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Çünkü senaryo ekibinde değişim yaşanmıştı. Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur'un sorumluluğuna geçen yeni senaryonun neleri beraberinde getireceği de merakla bekleniyor.
Henüz senaryo değişikliğinin akıbetini çözülememişken bir ayrılık iddiası daha geldi Sefirin Kızı'ndan.
Pazartesi akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Uraz Kaygılaroğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Gediz Işıklı karakterine hayat veren oyuncunun projeden ayrılacağı iddiası doğru çıktı. Sosyal medyada yayılan bu iddianın detayları da belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcı ile anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, diziye önümüzdeki aylar içinde veda edecek. Vedanın çok yakın bir zaman içinde olmayacağı ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun konu hakkında yapımcı ile el sıkışması projede uzun süreli kalmak istemediğini de ortaya koyuyor.
Sefirin Kızı'nda Gediz'in ayrılmasının ardından izleyicilerin tepkisinin ne olacağı da şimdiden merak konusu oldu.
Uraz Kaygılaroğlu'nun 2. sezon sonlarına doğru yapımda ayrılması durumunda, Sefirin Kızı'nın 3. sezonunun olup olmayacağı da bir başka merak konusu oldu.
Uraz Kaygılaroğlu, (d. 30 Haziran 1987) Türk dizi oyuncusu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.
TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Harem adlı dizide de Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.