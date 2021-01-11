Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı açıkladı
Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı Aleyna Çakır olayında yeni gelişmeyi açıkladı. 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümüne ilişkin adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde geldi. Tüm Türkiye'nin kafasında soru işaretleri kalan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tırnak içinden çıkan erkek DNA'sı detayı günlerdir olayla ilgili en çarpıcı bilgi olarak yer alıyor. Peki Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru hakkında Müge Anlı, 11 Ocak 2021 Atv canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yeni açıklamayı aktardı. Aleyna Çakır (Sema Esen)'in katili kim? Aleyna Çakır'ın ölümü cinayet mi yoksa intihar mı? İşte baş şüpheli Ümitcan Uygun ve 21 yaşında hayatını kaybeden Aleyna Çakır'dan son dakika bilgisi...
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı Aleyna Çakır olayında yeni gelişmeyi açıkladı. Ankara Keçiören'deki evinde 3 Haziran günü ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, gerçek adıyla Sema Esen'in adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde çıktı. Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sının Ümitcan Uygun'a ait olup olmadığı ise merak ediliyor.
Müge Anlı, Aleyna Çakır olayıyla ilgili son bilgileri canlı yayında aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklamaya göre Aleyna Çakır'ın (Sema Esen'in) bedeni üzerinde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacak. DNA örneği için savcılıktan çıkan talimat kararı ile Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde gerçeklerin ortaya çıkması bekleniyor.