Maraşlı oyuncuları ve konusuyla bomba gibi geliyor! Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı, oyuncu kadrosu ve fragmanlarıyla büyük ses getirdi. ATV yeni yıla yeni dizileri ile damga vurmaya devam ediyor... Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisi bugün saat 20.00'de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın yüksek tempolu nefes kesen Maraşlı'nın 1. bölüm fragmanı atv ekranlarından izleyiciyle buluştu.
MARAŞLI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında, Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu.
Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un babasının, artık hayatı tehlikede olan kızını korumaya almak için Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.
MARAŞLI OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Oyuncular : Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan)
MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.