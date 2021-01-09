Nefes kesecek yeni dizi Maraşlı 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın tanıtım videosu sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı' atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN!"
Yayın Tarihi : 11 Ocak 2020 / Pazartesi
Yayın Saati : 20.00
Yapım: TİMS&B PRODUCTIONS
Yapımcı: Timur Savcı – Burak Sağyaşar
Yönetmen : Arda Sarıgün
Senaryo : Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur
Oyuncular : Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan)
1. Bölüm:
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.
Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…