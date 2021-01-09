ATV'nin merakla beklenen ve 11 Ocak'ta seyirciyle buluşacak yeni dizisi 'Maraşlı'nın başrol oyuncularından Alina Boz, canlandırdığı 'Mahur' karakteriyle ilgili konuştu.
Genç oyuncu, şunları söyledi:
"Mahur'un doğallığına hayran kaldım. Mahur, Zengin bir ailenin küçük kızı. Mahur, bu aileden sıyrılan ve Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış kendi özgüvenine düşkün bir karakter."
Genç oyuncu, şunları söyledi:
"Mahur'un doğallığına hayran kaldım. Mahur, Zengin bir ailenin küçük kızı. Mahur, bu aileden sıyrılan ve Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış kendi özgüvenine düşkün bir karakter."