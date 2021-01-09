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    'nın Mahur'u seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor

    Güzel oyuncu , 11 Ocak 2021'de ilk bölümüyle 'de ekrana gelecek dizisinde canlandıracağı Mahur rolüyle, seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.

    Tüm ezberleri ‘Boz’acak
    'nin merakla beklenen ve 11 Ocak'ta seyirciyle buluşacak yeni dizisi ''nın başrol oyuncularından , canlandırdığı 'Mahur' karakteriyle ilgili konuştu.

    Genç oyuncu, şunları söyledi:

    "Mahur'un doğallığına hayran kaldım. Mahur, Zengin bir ailenin küçük kızı. Mahur, bu aileden sıyrılan ve Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış kendi özgüvenine düşkün bir karakter."
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