ALİNA BOZ YENİ DİZİSİ "MARAŞLI" İLE ÇOK KONUŞULACAK!
Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı merakla beklenen "Maraşlı" da güzel oyuncu Alina Boz, izleyenleri etkisi altına alacak. Maraşlı, 11 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle atv'de ekrana damga vuracak!
Dizide Alina Boz, varlıklı bir ailenin ayakları yer basan, zeki ve donanımlı fotoğraf sanatçısı kızı Mahur karakterine hayat veriyor. Farklı hikayesi, sıra dışı tarzı ve sürükleyici temposuyla dikkatleri çekecek 'Maraşlı' dizisi ile izleyiciyle buluşacağı için oldukça heyecanlı olan Boz, Mahur'un en çok doğallığına hayran olduğunu dile getirdi.
Yetenekli oyuncu canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı; "Bir fotoğraf sanatçısını canlandırıyorum. Zengin bir ailenin küçük kızıyım. Mahur, bu aileden sıyrılan kendi özgüvenine düşkün bir karakter. Mahur, Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış. Döndüğünde de babasının işinde olmaktan ziyade kendi başarısı doğrultusunda bir meslek yapmayı tercih etmiş biri." dedi.
Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak!
MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.
MARAŞLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda başrollerde Burak Deniz ve Alina Boz yer almaktadır. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.
Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?
Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.
BURAK DENİZ: HİKAYEYİ İLK OKUDUĞUMDA ÇOK BEĞENDİM
Burak Deniz, canlandırdığı sert mizaçlı, zeki, çevik, çevresinde az konuşan ama net konuşan biri olarak bilinen Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayacak. Deniz, Maraşlı karakterinin Özel Kuvvetler'de görevli eski bir asker olması nedeniyle çekimler başlamadan uzun süre önce silah ve savunma özel eğitimleri almaya başladı.
İddialı bir karakterle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz "Hikayeyi ilk okuduğumda çok beğendim. Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var ve tüm dikkatini ona vermiş durumda. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak. Aşk bence hepimiz için aniden gelen bir duygu olduğundan biz de ne yapacağımızı bilmeden hareket ediyoruz ve hayatla beraber onu da kabul ediyoruz. Maraşlı için de aynısı geçerli olacak. Hiç beklemediği yerden aşkı bulacak diye ümit ediyorum." dedi.