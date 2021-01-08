Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?

Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.

BURAK DENİZ: HİKAYEYİ İLK OKUDUĞUMDA ÇOK BEĞENDİM

Burak Deniz, canlandırdığı sert mizaçlı, zeki, çevik, çevresinde az konuşan ama net konuşan biri olarak bilinen Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayacak. Deniz, Maraşlı karakterinin Özel Kuvvetler'de görevli eski bir asker olması nedeniyle çekimler başlamadan uzun süre önce silah ve savunma özel eğitimleri almaya başladı.

İddialı bir karakterle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz "Hikayeyi ilk okuduğumda çok beğendim. Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var ve tüm dikkatini ona vermiş durumda. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak. Aşk bence hepimiz için aniden gelen bir duygu olduğundan biz de ne yapacağımızı bilmeden hareket ediyoruz ve hayatla beraber onu da kabul ediyoruz. Maraşlı için de aynısı geçerli olacak. Hiç beklemediği yerden aşkı bulacak diye ümit ediyorum." dedi.