İddialı bir karakterle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz "Hikayeyi ilk okuduğumda çok beğendim. Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var ve tüm dikkatini ona vermiş durumda. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak. Aşk bence hepimiz için aniden gelen bir duygu olduğundan biz de ne yapacağımızı bilmeden hareket ediyoruz ve hayatla beraber onu da kabul ediyoruz. Maraşlı için de aynısı geçerli olacak. Hiç beklemediği yerden aşkı bulacak diye ümit ediyorum." dedi.