Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (11 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Birbirlerini suçlayan kardeşler, katil kim? Zeynep Güngör cinayeti Müge Anlı'da! Katil kim?
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Müge Anlı'da değişen hayatlar... Kayıp olarak aranırken evde çıkan 6 çocuklu Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun değişen hayatı Müge Anlı canlı yayınında.
İstanbul'da 2019 yılının Eylül ayında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör, her yerde aranıyordu. Ailesi, aradan geçen zamana rağmen Zeynep Güngör'den tek bir haber bile alamaması üzerine Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Kayıp kadının kız kardeşleri canlı yayında, "Zeynep'in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi. Zeynep Güngör'ün kaybolmadan 10 gün önce de sevgilisi E. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi.
Yaşanan bu gelişmelerin üzerine kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör'ün defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra İstanbul çıkışında jandarma bölgesine atıldığı ortaya çıktı.
Şimdi her yerde 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün katil ya da katilleri aranıyor.