Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisini izleyenler diziyi fena tefe koydular. İşte baştan aşağıya yenilenen oyuncu kadrosuyla Sihirli Annem'e gelen yorumlar... İlk bölümü yayına giren Sihirli Annem'e Twitter'da tepki yüklü mesajlar yağdı. Espritüel bir yaklaşımla tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları sosyal medya gündemine oturdu.
Tamamen değiştirilmiş oyuncuları ile Exxen ekranında boy göstereceği iddiası çıktığı anda diziyle ilgili olumsuz eleştiriler gelmeye başlamıştı. Yeni Sihirli Annem dizisinin orjinalinin tadını asla veremeyeceği üstüne basa basa vurgulamıştı sosyal medya kullanıcıları. Dün akşam TV8 kanalında izleyici kitlesinin beğenisine sunulan Sihirli Annem dizisi, pek çok kişiden eksi puan alarak sosyal mecrada memnuniyetsizliklerinin özellikle altını çizen mesajlarla karşılaştı.
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL'lik servet değerindeki bütçeyi gözden çıkararak hayata geçirdiği Exxen'in Sihirli Annem dizisinin yıllar evvel yayına giren eski bölümlerinin bile daha fazla izleneceğini savunan kimi kullanıcılar isyan etti.
Acun Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim" diyerek hiç vakit kaybetmeden yeni bölüm çekimlerinin başlattığı Sihirli Annem dizisinin yeni karakterlerini mizah anlayışıyla yorumlayan bazı kullanıcılar işte böyle tiye aldı.