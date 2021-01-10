Acun Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim" diyerek hiç vakit kaybetmeden yeni bölüm çekimlerinin başlattığı Sihirli Annem dizisinin yeni karakterlerini mizah anlayışıyla yorumlayan bazı kullanıcılar işte böyle tiye aldı.