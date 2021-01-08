Deniz, Maraşlı karakterinin Özel Kuvvetler'de görevli eski bir asker olması nedeniyle çekimler başlamadan uzun süre önce silah ve savunma özel eğitimleri aldı. Başarılı oyuncu, dizi için de şöyle konuştu:

"Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak."