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    ’nin yeni dizisi Maraşlı 11 Ocak'ta başlıyor! Başrollerini ve paylaşıyor

    'nin yeni dizisi Maraşlı, hikayesi kadar aksiyon sahneleriyle de milyonları ekrana kilitleyecek. Başrol oyuncularından , ‘Hikayeyi okuduğum ilk andan itibaren çok etkilendim' dedi. Başrollerini Burak Deniz ve 'un paylaştığı "Maraşlı" atv ekranlarından izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu Alina Boz ise dizide fotoğrafçı Mahur'a hayat veriyor.

    atv’nin yeni dizisi Maraşlı

    Atv'nin yeni dizisi Maraşlı, hikayesi kadar aksiyon sahneleriyle de milyonları ekrana kilitleyecek.

    Başrol oyuncularından Burak Deniz, 'Hikayeyi okuduğum ilk andan itibaren çok etkilendim' dedi.

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" atv ekranlarından izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu Alina Boz ise dizide fotoğrafçı Mahur'a hayat veriyor.

    Atv'nin yeni dizisi 'Maraşlı' için geri sayım verdi. Başrol oyuncularından Burak Deniz; canlandırdığı sert mizaçlı, zeki, çevik, az ama net konuşan Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayacak.

    Deniz, Maraşlı karakterinin Özel Kuvvetler'de görevli eski bir asker olması nedeniyle çekimler başlamadan uzun süre önce silah ve savunma özel eğitimleri aldı. Başarılı oyuncu, dizi için de şöyle konuştu:

    "Dizinin özellikle ilk bölümlerinde seyircinin ilgisini çekecek bolca aksiyon sahnesi olacak. Maraşlı'nın hayatında sadece kızı var. Maraşlı'daki aşk hikayesi ise canlandırdığım karakter için beklenmedik bir duygu olacak."
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    Haberler Saklambaç Atv’nin yeni dizisi Maraşlı 11 Ocak'ta başlıyor! Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor