Hem farklı konusu hem de başarılı oyuncuları ile ön plana çıkan Akıncı dizisi ATV'de yayınlanmaya başlanacak. Daha yayınlanmadan bile gündem konusu olan dizi ile ilgili bilgiler arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Akıncı oyuncuları ve konusu hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin merak ettiği detayları haberimizde derledik. İşte Akıncı oyuncu kadrosunda kimler var sorusunun yanıtı…

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.