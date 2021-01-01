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Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Atv'nin yeni dizisi Akıncı, 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide Yeliz karakterine hayat veren Bilgi Aydoğmuş, sosyal medyanın merak ettiği isimler arasında çoktan yerini aldı. 5 yıldır kesintisiz birinci olan Atv'nin reyting sıralamasına damga vuracak dizinin kadrosunda yer alan Bilgi Aydoğmuş, "Yeliz" karakterine hayat verecek. Bilgi Aydoğmuş'un hayatı araştırılmaya başlandı.İşte, Akıncı dizisi Yeliz kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli?

01.01.2021 20:16 - Son Güncelleme: 01.01.2021 20:16
Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin bütün detayları sorgulanmaya başlandı. Dizide "Yeliz" karakterine hayat verecek Bilgi Aydoğmuş'un hayatı araştırılıyor. İşte, Akıncı dizisi Yeliz kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Bilgi Nur Aydoğmuş, Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasında ikinciliği kazandı.

Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Aydoğmuş böylece Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Türkiye ikinci güzeli olan Bilgi Nur Aydoğmuş 23 yaşında.


Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Bilgi Nur Aydoğmuş'un boyu 1.80.

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