Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?
Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Atv'nin yeni dizisi Akıncı, 1. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide Yeliz karakterine hayat veren Bilgi Aydoğmuş, sosyal medyanın merak ettiği isimler arasında çoktan yerini aldı. 5 yıldır kesintisiz birinci olan Atv'nin reyting sıralamasına damga vuracak dizinin kadrosunda yer alan Bilgi Aydoğmuş, "Yeliz" karakterine hayat verecek. Bilgi Aydoğmuş'un hayatı araştırılmaya başlandı.İşte, Akıncı dizisi Yeliz kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Akıncı'nın Yeliz'i kimdir? Güzel oyuncu Bilgi Aydoğmuş kaç yaşında, nereli? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin bütün detayları sorgulanmaya başlandı. Dizide "Yeliz" karakterine hayat verecek Bilgi Aydoğmuş'un hayatı araştırılıyor. İşte, Akıncı dizisi Yeliz kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli?