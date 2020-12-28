EDHO 178. bölüm fragmanı: Haini fark eden Ceylan'dan Ebru'yu alaşağı eden hamle! Bu kez dalı budağı kesilen 'Korkmaz'lar oldu... Haftalardır merak edilen EDHO'daki hain ortaya çıkıyor! EDHO son bölümde infazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli ile omuz omuza çarpıştı. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması, EDHO 178. bölümde masadaki dengeleri yeniden bozacak.
Hızır Çakırbeyli masa- hain-Tipi üçlüsü ile boğuşurken Ceylan'dan Ebru'yu alaşağı eden hamle gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı...
EDHO 178. BÖLÜM FRAGMANI: HAİN ORTAYA ÇIKIYOR!
EDHO 178. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin infazında yakalamak ister. Tipi'yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesi için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin infazında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındaki silahını sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
EDHO 177. SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Rafet, Avni ve Dayı Korkmaz'ın ölümü bomba gelişmelerin başında yer aldı.
Alpaslan kurduğu tuzakla masa üyelerinden Dayı Korkmaz'ı öldürdü. İçlerindeki hainin peşinde olan Hızır Çakırbeyli, Kimsesiz Doğan'ın mekanına bomba bir tuzak kurarak Avni'yi orada ele geçirdi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.
Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.
Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.
GECEYE AH YALAN DÜNYA DAMGASINI VURDU
EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.Alpaslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.