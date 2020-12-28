EDHO 178. bölüm fragmanı: Haini fark eden Ceylan'dan Ebru'yu alaşağı eden hamle! Bu kez dalı budağı kesilen 'Korkmaz'lar oldu... Haftalardır merak edilen EDHO'daki hain ortaya çıkıyor! EDHO son bölümde infazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli ile omuz omuza çarpıştı. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması, EDHO 178. bölümde masadaki dengeleri yeniden bozacak.

Hızır Çakırbeyli masa- hain-Tipi üçlüsü ile boğuşurken Ceylan'dan Ebru'yu alaşağı eden hamle gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı...