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Haberler Galeri Magazin EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

EDHO'da bir dönem Tipi'nin büyük aşkı Gönül karakterine hayat veren şarkıcı Zara, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Kızının yeni yaşını kutlayan ve sosyal medya hesabından takipçileriyle fotoğraf paylaşan şarkıcı Zara'ya ilk yorum EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba'dan geldi. Ozan Akbaba'nın eşi Zara ve kızının fotoğrafına, "Güzel kuzum benim vicdanlı Nur'um, ismin yolunu aydınlatsın" dedi. İşte EDHO'daki Tipi'nin büyük aşkı olan ve bir dönem Gönül karakterine hayat veren şarkıcı Zara'nın kızı...

11.12.2020 12:07 - Son Güncelleme: 11.12.2020 12:13
EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

Bir dönem Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin büyük aşkı Gönül karakterine hayat veren ve sevdiğinin gözü önünde vurularak diziye veda eden şarkıcı Zara'nın 2012 yılında dünyaya gelen kızı büyüdü, kocaman oldu.

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EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

Son halilyle dikkat çeken Zara'nın kızıyla fotoğrafına ilk yorum, EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba'dan geldi. İşte Zara ve kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

RAFET EL ROMAN VE TUĞBA ALTINTOP'UN KIZLARI

EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!
EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

RAFET EL ROMAN VE TUĞBA ALTINTOP'UN KIZLARI

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