EDHO'daki Tipi'nin Gönül'üydü...Şarkıcı Zara'nın kızı büyüdü! O fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun İlyas'ından!

Bir dönem Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin büyük aşkı Gönül karakterine hayat veren ve sevdiğinin gözü önünde vurularak diziye veda eden şarkıcı Zara'nın 2012 yılında dünyaya gelen kızı büyüdü, kocaman oldu.