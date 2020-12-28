Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
32 gün sonra başlayan arama çalışması... Havadan görüntülediler, yerden didik didik ettiler. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmalarında son durum...
70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor. 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor.
Define için çıktı bir daha geri dönmedi şüpheler iddialar, suçlamalar. 59 yaşındaki Ertan Gün'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da.
Aynı kadına kandılar, mağdurlar el ele verdi adliye önünde birleşti. Evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi Müge Anlı canlı yayınında...
Müge Anlı'daki enişte Ümit Dinçer kadın çıktı! Enişte baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon: 'Ümit benim halamın kızı' Müge Anlı canlı yayınında Ümit Dinçer olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Dinçer, kadın çıktı. Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şoke oldu. Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.