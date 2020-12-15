EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın korkusuz yareni sosyal medyayı salladı! İşte Meryem Kaynarca Yeşilgül...
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın korkusuz delikanlı yareni... Atv'nin reyting rekorları kıran efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kız kardeşi Meryem ile çekildiği fotoğrafı, "Bacı değil sadece, korkusuz delikanlı yarenim" notuyla paylaşan Oktay Kaynarca ve kız kardeşine kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Meryem Kaynarca, EDHO'nun kadın oyuncularına benzetildi. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, kendi dahil ve ikisi kız olmak üzere toplam 5 kardeş.
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın korkusuz delikanlı yareni sosyal medyayı salladı! Kız kardeşi Meryem ile fotoğraf paylaşan Oktay Kaynarca'nın, "Bacı değil sadece, korkusuz delikanlı yarenim…" notu, başarılı oyuncunun takipçilerine, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki kadın karakterlerinin genel özelliğini anımsattı.