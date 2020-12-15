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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın korkusuz yareni sosyal medyayı salladı! İşte Meryem Kaynarca Yeşilgül...

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın korkusuz delikanlı yareni... Atv'nin reyting rekorları kıran efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kız kardeşi Meryem ile çekildiği fotoğrafı, "Bacı değil sadece, korkusuz delikanlı yarenim" notuyla paylaşan Oktay Kaynarca ve kız kardeşine kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Meryem Kaynarca, EDHO'nun kadın oyuncularına benzetildi. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, kendi dahil ve ikisi kız olmak üzere toplam 5 kardeş.

15.12.2020 17:14 - Son Güncelleme: 15.12.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





