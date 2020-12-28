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    Esra Erol bugün CANLI YAYIN İZLE linki 28 Aralık Pazartesi | ATV linki YOUTUBE SON DAKİKA: Canlı yayında gözaltına alınan Hasan Koyun...

    Canlı yayında gözaltına alınan Hasan Koyun'dan son dakika gelişmesi Esra Erol'da Atv'de! Buket Duyar olayında son durum ne? Bu haber Türkiye'nin yüzünü güldürecek! Esra Erol canlı yayınında bugün (28 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Kaçarak evlenen bedensel engelli Gülşen'in isyanı! Türkiye Emine'yi konuşmaya devam edecek! Emine'nin bir başka aileye verdiği 7 yaşındaki erkek çocuğu nerede? Canlı yayın bitti ortalık karıştı! 7 ay sonra evladına kavuşan Yeşim'in annesinin, Erdi'ye tepkisi herkesi şok edecek! Hepsi ve daha fazlası 28 Aralık Atv Esra Erol canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (28 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    7 ay sonra evladına kavuşan Yeşim'in annesinin, Erdi'ye tepkisi herkesi şok edecek! Canlı yayın bitti ortalık karıştı!


    Emine'nin bir başka aileye verdiği 7 yaşındaki erkek çocuğu nerede? Türkiye Emine'yi konuşmaya devam edecek!


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    Haberler Televizyon Esra Erol bugün CANLI YAYIN İZLE linki 28 Aralık Pazartesi | ATV linki YOUTUBE SON DAKİKA: Canlı yayında gözaltına alınan Hasan Koyun...