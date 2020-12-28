Esra Erol bugün CANLI YAYIN İZLE linki 28 Aralık Pazartesi | ATV linki YOUTUBE SON DAKİKA: Canlı yayında gözaltına alınan Hasan Koyun...

Esra Erol canlı yayında bugün (28 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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