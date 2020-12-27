Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı: Hain kim? Didem mi Ebru mu? Ceylan detayı sosyal medya gündeminde... Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO yeni bölümde 'Hain kim?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.Tipi kendine yapılan ihaneti kabullenmedi. Masada ölümüne oy verileceğini bile bile hamlesini yaptı. EDHO 178. bölüm fragmanında hain kim merak edilirken, sosyal medyada Didem ve Ebru isimleri yer aldı. Dizivelerlerin yaptığı tahminlerde Ceylan detayına dikkat çekildi, ardından bir sürpriz isim daha ihanet listesinin içinde yerini aldı. İşte Atv'nin reyting rekorlar kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanından tahminler...

EDHO 178. BÖLÜM: HAİN KİM?

EDHO'da hainin kim olduğu merak ediliyor. 6 sezondur Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı takip eden izleyiciler, sosyal medyada tahminlerde bulundu. EDHO'nun haini tahminlere göre 3 isimden biri; Kubilay, Didem ya da Ebru. Üç isim üzerinde yoğunlaşan EDHO izleyicisi, Ebru'nun Ceylan ile sahnelerine dikkat çekiyor.