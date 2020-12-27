Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.