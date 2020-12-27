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    • 28.12.2020 00:08
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    • 28.12.2020 00:08
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    Eşkiya'da 'den büyük tuzak! Üstleri çizildi! Şoke eden ölüm! 178. ı ATV izle

    178. yeni bölüm : EDHO son bölümüyle ATV ekranlarında yine reytingleri altüst etti. EDHO son bölümde önemli gelişmeler vuku buldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Rafet, Avni ve 'ın ölümü bomba gelişmelerin başında yer aldı. Alpaslan kurduğu tuzakla masa üyelerinden Dayı Korkmaz'ı öldürdü. İçlerindeki hainin peşinde olan , 'ın mekanına bomba bir tuzak kurarak Avni'yi orada ele geçirdi. Bölümün ardından EDHO 178. bölüm fragmanında neler olacağı merak konusu. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte bu haftaki bölümün final sahnesi...

    takvim.com.tr
    EDHO 178. yeni bölüm fragmanı izle: EDHO'da şoke eden ölüm!

    EDHO 178. yeni bölüm fragmanı izle: EDHO'da şoke eden vefat! Hızır Çakırbeyli'den büyük tuzak! Üstleri çizildi... Alpaslan'ın masa toplantısının ardından kurduğu pusu sonucunda Dayı Korkmaz can verdi. Dayısının vefatını kaldıramayan Yaman Korkmaz, Hızır'a rest yaparak Alpaslan'ı Kimsesiz Doğan'ın mekanından alacaklarını açıkladı. Tipi'nin hıyanetlerinden sonrası Rafet'i boğması üzerine masada vefatının oylanıp oylanmayacağı merak mevzusu oluyor. Kısım sonrası izleyiciler yeni kısım fragmanında yaşanacak gelişmeleri coşkuyla bekliyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

    Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

    EDHO 178. yeni bölüm fragmanı izle:

    Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

    Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.

    Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

    Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.

    İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

    Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.

    GECEYE AH YALAN DÜNYA DAMGASINI VURDU

    EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.

    Alpaslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.

    EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

    Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

    Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

    KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

    Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

    Sinema

    Aman Reis Duymasın - 2019
    Şeytan Tüyü - 2016
    Gulyabani - 2014
    Uzun Hikâye - 2012
    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
    Vay Arkadaş - 2010
    Abimm - 2009
    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü
    Zincirbozan - 2007
    Metropol Kabusu - 2003
    Neredesin Firuze - 2004
    Köçek - 2001
    Yolculuk - 2005

    Gülizar - 2004
    Emret Komutanım Şah Mat - 2007
    Ali'nin Sekiz Günü - 2008
    Vicdan
    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    Diziler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
    Uğurlanmış Arzular - (2013)
    Neyin Eksik
    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)
    İzmir Çetesi - Selami (2011)
    Cümbür Cemaat
    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
    Keje
    Bedel
    Yarım Elma (2002-2003)
    Yılan Hikâyesi
    Bizim Aile
    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var
    Uy Başuma Gelenler - Cemal
    Emret Komutanım - (2005)
    Zincir Bozan

    Hayalet
    Hayat Bilgisi - (2004)
    Yedi Numara
    Yersiz Yurtsuz
    Cennet Mahallesi
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    Haberler Magazin Eşkiya'da Hızır Çakırbeyli'den büyük tuzak! Üstleri çizildi! Şoke eden ölüm! EDHO 178. yeni bölüm fragmanı ATV izle