2021'in ilk dizisi Akıncı ATV'de başlıyor! Akıncı fragmanına yoğun ilgi! Oyuncu kadrosunda kimler kimler var.... Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeye hazır mısınız? İşte 2021'in ilk dizisi Akıncı fragmanı, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler...

2021'in ilk dizisi Akıncı'nın çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve yayınlanan Akıncı fragmanı ve tanıtımları diziseverler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte reyting rekortmeni dizilerin kanalı ATV'nin 2021 yılının ilk dizisi Akıncı hakkında merak edilenler...