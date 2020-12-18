Akıncı dizisinden yeni tanıtım gedi. Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın yayın tarihi de yeni fragmanla birlikte açıklandı. Atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan iddialı dizi Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı.
Tanıtım dizinin dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu.
AKINCI DİZİSİ YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?
Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve önümüzdeki günlerde atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor. Akıncı, 1 Ocak'ta Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
AKINCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU!
Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti. Diziden ipuçları veren yeni tanıtım, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti. Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaştı.
Akıncı'nın başrolü Şükrü Özyıldız, A Para'da Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunumuyla ekrana gelen GÜNAYDIN HAFTA SONU'na konuk oldu. Dizi için sıkı bir hazırlık dönemi geçiren oyuncu, heyecanını anlattı.
Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle iç içeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum.
'GQ'NUN ÖDÜLÜ ÇOK DEĞERLİ'
Akıncı'ya psikolojik olarak adapte olmak biraz zordu. Oyuncu koçlarım her zaman yanımdaydı. Yönetmenimiz Veli Çelik'e çok güveniyorum. Çok profesyonel bir ekibimiz var. Biz kendimizi hor görüyoruz, 'Türkler yapamaz' diyoruz. Tabii ki bütçe ile alakalı bir durum. Bundan dolayı yapımcımız NTC Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün bu dinamikler bir araya gelince yapılabiliyormuş. Başrolü paylaştığım Büşra Develi de çok sevdiğim arkadaşım. Patner olarak ona güveniyorum, aramızdaki uyumun seyirciye geçeceğini düşünüyorum.
"Kahramanlık bütün dünyanın acılarına son vermek gibi düşünülüyor. Ama herkes kendi çevresini düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışsa her şey bitmiş olacak. Yani önce etrafımıza yardımla işe başlamamız lazım. GQ dergisinin bana verdiği Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü benim için çok değerli. Çok mutlu oldum. Kendime karşı çok acımasızım. Bir şeyi izlediğimde, neden daha iyisi yapmayayım diye kendime kızıyorum. Bu şekilde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. Yönetmen beğense de kendimi eleştiririm."
AKINCI DİZİSİ KONUSU
Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor. Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.