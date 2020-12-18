"Kahramanlık bütün dünyanın acılarına son vermek gibi düşünülüyor. Ama herkes kendi çevresini düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışsa her şey bitmiş olacak. Yani önce etrafımıza yardımla işe başlamamız lazım. GQ dergisinin bana verdiği Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü benim için çok değerli. Çok mutlu oldum. Kendime karşı çok acımasızım. Bir şeyi izlediğimde, neden daha iyisi yapmayayım diye kendime kızıyorum. Bu şekilde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. Yönetmen beğense de kendimi eleştiririm."