ŞİMDİDEN FENOMEN



Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve şimdiden fenomen olan Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp/ NTC Medya üstleniyor.