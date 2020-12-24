Ekrana getirdiği dizileriyle 'Dizi, atv'de izlenir' sloganının hakkını veren Türkiye'nin kanalından milyonlara yeni yıl hediyesi... atv'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu.
GÜÇLÜ KADRO
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
Başrollerini başarılı oyuncular Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.
ŞİMDİDEN FENOMEN
Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve şimdiden fenomen olan Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp/ NTC Medya üstleniyor.