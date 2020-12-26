Akın akın geliyor! atv'nin yeni fenomeni Akıncı 2021'nin ilk dizisi olacak... Fragmanlar sonrası herkes gözü kulağı Akıncı'da... Tanıtımlarıyla dikkat çeken Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Modern bir kahramanlık hikayesini anlatan Akıncı dizisinde başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşacak. Sahneleriyle ve kadrosuyla merak uyandıran Akıncı, 2021 sezonun yeni dizilerinden olacak. atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın bölüm fragmanı ile afişi ilk kez yayınladı.
1 Ocak 2021'de atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Akıncı'nın afişi de ilk kez izleyici ile paylaşıldı.
Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.
İŞTE AKINCI DİZİSİNİN KONUSU
Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.
Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.
Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti.
Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaştı.
Akıncı'nın yayınlanan tanıtımları; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti. Diziden ipuçları veren yeni tanıtım, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.
AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.