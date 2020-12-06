Akıncı'nın başrolü Şükrü Özyıldız, A Para'da Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunumuyla ekrana gelen GÜNAYDIN HAFTA SONU'na konuk oldu. Dizi için sıkı bir hazırlık dönemi geçiren oyuncu, heyecanını anlattı.
Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle içiçeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum.
'GQ'NUN ÖDÜLÜ ÇOK DEĞERLİ'
Akıncı'ya psikolojik olarak adapte olmak biraz zordu. Oyuncu koçlarım her zaman yanımdaydı. Yönetmenimiz Veli Çelik'e çok güveniyorum. Çok profesyonel bir ekibimiz var. Biz kendimizi hor görüyoruz, 'Türkler yapamaz' diyoruz. Tabii ki bütçe ile alakalı bir durum. Bundan dolayı yapımcımız NTC Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün bu dinamikler bir araya gelince yapılabiliyormuş. Başrolü paylaştığım Büşra Develi de çok sevdiğim arkadaşım. Patner olarak ona güveniyorum, aramızdaki uyumun seyirciye geçeceğini düşünüyorum.
Kahramanlık bütün dünyanın acılarına son vermek gibi düşünülüyor. Ama herkes kendi çevresini düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışsa her şey bitmiş olacak. Yani önce etrafımıza yardımla işe başlamamız lazım.
GQ dergisinin bana verdiği Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü benim için çok değerli. Çok mutlu oldum.
Kendime karşı çok acımasızım. Bir şeyi izlediğimde, neden daha iyisi yapmayayım diye kendime kızıyorum. Bu şekilde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. Yönetmen beğense de kendimi eleştiririm.
AKINCI DİZİSİ KONUSU
Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.
Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.
AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI
Akıncı dizisinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Aynı zamanda Akıncı oyuncu kadrosu içerisinde Berrak Kuş, Yıldıray Şahinler, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu yer alıyor. Akıncı dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Henüz dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde dizinin ATV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.