Tahsin Paşa kimdir, hain mi sorularının yanıtı Payitaht Abdülhamid dizisinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri Tahsin Paşa'nın hayatına dair detayları merak ediyor. Bu akşam dizide yaşanan gelişmelerle birlikte Tahsin Paşa hain mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Tahsin Paşa kimdir, hain mi? Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

TAHSİN PAŞA KİMDİR?

Hasan Tahsin Paşa 1859 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yaptı.

İşte hayatı hakkında detaylı bilgi;