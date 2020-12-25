Tahsin Paşa kimdir, hain mi sorularının yanıtı Payitaht Abdülhamid dizisinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri Tahsin Paşa'nın hayatına dair detayları merak ediyor. Bu akşam dizide yaşanan gelişmelerle birlikte Tahsin Paşa hain mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Tahsin Paşa kimdir, hain mi? Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte hayatına dair bilgiler...
TAHSİN PAŞA KİMDİR?
Hasan Tahsin Paşa 1859 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yaptı.
İşte hayatı hakkında detaylı bilgi;
Babası Mesud Efendi'dir. Rüştiye'deki tahsilini tamamladıktan sonra 11 Haziran 1870 tarihinde 13 yaşında Sadaret Mektubî Kalemi'ne girdi. Daha sonra Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi'nde görev aldı ve aynı kalemde başkâtip olarak görev yaptı. 7 Temmuz 1888 tarihinde terfi ederek Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atandı.
Yeteneği liyakati ve dürüstlüğü sebebiyle Sultan II. Abdülhamid tarafından 26 Kasım 1894 tarihinde Süreyya Paşa'nın vefatıyla boşalan Mâbeyn Başkâtipliği'ne tayin edildi. Bu görevini 4 Ağustos 1908 tarihine kadar sürdürdü.
II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçılar tarafından Serasker Mehmed Rıza Paşa, Râtıb Paşa, Zeki Paşa ve Şehremini Reşid Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi.
Cumhuriyet'in ilanından sonra Tekel Tütün Deposu'nda baş kâtiplik yaptı. 1930 yılında İstanbul'da vefat etti.
TRT 1'de 2017'de yayın hayatına başlayan Payitaht: Abdülhamid dizisinde Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından canlandırılmaktadır.
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?
Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.