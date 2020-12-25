Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (25 Aralık 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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70 yaşında kayıp bir adam, birlikte yaşadığı sevgili, Hamdi Kılıç'ın kaybındaki En son o evdeydi, Urla'dan Torbalı'ya gideceği söylendi. Şüpheli bir şekilde kayboldu, harekete geçen ekipler... Hamdi Kılıç'ın kaybında sıcak gelişme!
Aynı kadına kandılar, mağdurlar el ele verdi adliye önünde birleşti evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi Müge Anlı canlı yayınında.
Müge Anlı'daki enişte Ümit Dinçer kadın çıktı! Enişte baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon: 'Ümit benim halamın kızı' Müge Anlı canlı yayınında Ümit Dinçer olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Dinçer, kadın çıktı. Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şoke oldu. Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.
5 yıl önce evden çıktı bir daha geri dönmedi. Gizli tanık ne anlattı, kimi suçladı? "İnsanlar korkuyor konuşamıyor..."
Meyve suyu almak için çıka iki küçük kız, gelen ihbar, araştırılan sokak! Yanlarında kim var? Buket ve Emel nerede?
İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan Buket ve Emel yakın iki arkadaş ve komşu. Evden bakkala gitmek için çıkan Buket ve Emel'i aramak için anneleri Müge Anlı'ya çıktı. Buket'in yüzde seksen zihinsel engeli bulunuyor ve sırtında bir kamburu olduğu da belirtilen ayrıntılardan. 16 yaşında. Emel'in de zihinsel engeli olduğu ifade ediliyor.
70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kılıç ailesi bu iddialarla Müge Anlı canlı yayına katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç'ın akıbeti merak ediliyor. Hamdi Kılıç'ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz'in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz'in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.
70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor. 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor.
Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor...Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.