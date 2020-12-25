Masterchef Özgül Coşar öyle bir hareket yaptı ki kimse beklemiyordu! O hamle pahalıya patladı Özgül'ün gözyaşları sel oldu... Mastechef'te finale sayılı günler hala heyecan son hızıyla devam ediyor. Yarışmada ikinci tur heyecanı devam ederken Masterchef'in tek kadın yarışmacısı olan Özgül Coşar'dan akıllara zarar bir hamle geldi. Hem izleyenler hem de stüdyodakiler Özgül'ün o hareketi sonrası şaştı kaldı. Bazı sosyal medya kullancıları da tepkilerini dile getirmekten geri durmadı. İzleyiciler böyle bir hareketin böylesi bir gecede çok basit ama çok büyük olduğunu söyledi. İşte yaşananlar.
24 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde son 4'e kalan Barbaros, Serhat, Emir ve Özgül arasındaki büyük final mücadelesi sürüyor. Son bölümde ünlü şef Fatih Tutak MasterChef Türkiye'ye konuk oldu. Yarışmacılar birinci turda Fatih Tutak'ın barbundan oluşan özel tabağını yapmaya çalıştı. İlk oyundan itibaren Serhat ön plana çıktı, Özgül ise Serhat'ı yakalamak için uğraştı.
İkinci turda ise şefler ana ürün olarak susam verdi. Ve yarışmacılardan susamın başrolde olduğu yaratıcı bir yemek istendi. Serhat kırmızı etten, Özgül ise balıktan oluşan bir ana öğün yemeği yaptı.
İlk 2 oyunda puan üstünlüğü Serhat'ın olurken üçüncü turda Somer Şefin Pekin ördeğinden oluşan özel tabağı vardı. Tadım safhası sonrasında iki isme ilişkin eleme adayı ve ilk finalist detayları belli oldu. Pekin Ördeği ürününü en başarılı yaparak şeflerden 74 puan alarak gecenin birincisi olan Serhat üçlü finale kalma başarısı gösterdi.
MasterChef Özgüm, jüri şeflerden 63 puan alarak 3. eleme adayı oldu.
Serhat ile birlikte susamı ön planda tutan bir yemek hazırlamaları istendi. Serhat ile market alışverişi yapan Özgül daha sonra yemeğini hazırlamak için Serhat ile birlikte aynı süre içerisinde tezgah başına geçti ve balıkla birlikte bir yemek hazırlamak için kollarını sıvadı.
Mehmet Şef'in bile dikkatini çeken Özgül'ün yemeği ise seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Mehmet Şef uyarılarını ise dikkatleri üzerine çekerek yaptı ve tasarım tabaklardan istediğini dile getirdi ve 45 dakika verilen yemeğin en az 10 dakika tabaklanması için süre ayırmalarını istedi ve geriye kalan sürenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini; hız, lezzet ve ürünün uyumunu belirterek dile getirdi.
EN İYİ DÖRTSÜNÜZ!
"En iyi dörtsünüz!" sözüne vurgu yapan Mehmet Şef, Özgül ve Serhat'ın yemeğine dikkat ederek uyarılarını yaptı. Danilo şef ise daha başlangıçta yemeği yapabilmeleri için Serhat ve Özgül'e ufak bir ipucu verdi. Üst tarafta olan Emir ve Barbaros ise zorlu gecenin son ikiye kalan yarışmacılarının yaptığı yemekler hakkında hararetli bir tartışma içerisine girdiler. Serhat'a ve Özgül'e yaptıkları yemekler hakkında sorular sordular.
Özgül ise yemeğinin yanına özel hazırlamış olacağı soslu salata yapacağından bahsetmişti. Yemeğini hazırlarken yaşadığı talihsiz kaza ise yemeğin paramparça olmasına neden oldu. Son dörde adını başarıyla yazdırmış olan Özgül'den böyle bir hareket ise hiç beklenmiyordu. Yemeğini her ne kadar toplamış olsa da şeflerin yemekten puan kırıp kırmayacağı merak edildi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Gecenin birincisi olan Serhat MasterChef finalisti olurken, kaybeden Özgül gözyaşlarına hakim olamadı.
MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.
Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır. Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.
Yarışmacının eşi Emrullah Coşar geçtiğimiz günlerde ailelerin katıldığı yarışmaya dahil olmuş ve Özgül ile beraber yemek yapmıştı.