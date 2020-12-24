Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 24 Aralık Perşembe| ATV CANLI linki YOUTUBE Baldız denilen eski eş sahte gelin çıktı! Evlilik mağdurları konuşuyor...

Eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit Bey, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Canan Hanım ile olan müstehcen pozları hakkında konuşan Ümit Bey, "Ben şişman bir insanım çok sıcaktı o yüzden" dedi.

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.