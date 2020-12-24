Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 24 Aralık Perşembe| ATV CANLI linki YOUTUBE Baldız denilen eski eş sahte gelin çıktı! Evlilik mağdurları konuşuyor...

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (23 Aralık 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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Aynı vaade kandılar, aynı gelin üstüne hayal kurdular, on binlerce liralarından oldular. Sahte gelin Canan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden evlilik mağdurları Müge Anlı canlı yayınında.
NELER YAŞANDI?
Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi, yetmedi o kadın hamileliğini 'salçayla' gizledi! Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Canan ismindeki bir kişiye hem gönlünü hem de 350 bin TL'sini kaptıran Emre Korkmaz Atv canlı yayınında yüzleşti. İddiaların odağındaki Canan Hanım ve eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit Bey, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Anne Kezban Korkmaz'ın,"Oğlumdan hamileymiş ama peçetenin içine biraz salça alıp sulandırıp 'Ben aybaşıyım' diyormuş" sözleri herkesi şoke etti.
Eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit Bey, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Canan Hanım ile olan müstehcen pozları hakkında konuşan Ümit Bey, "Ben şişman bir insanım çok sıcaktı o yüzden" dedi.
Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.
"O ZAMAN ALTINLARI GÖNDERİN"
Müge Anlı, Ümit Bey'e "Madem bu işi kapatmak istiyorsunuz o zaman gönderin altınları bilezikleri bitsin" diyerek bir seçenek sundu.
Ümit Bey, "350 bin TL nereye harcamışlar? Bir nişan yaptılar köyde orkestra tuttu sadece o kadar. Başka ne yapmışlar" şeklinde konuştu. Müge Anlı'nın "Peki bu bilezikler altınlar nerede?" sorusuna Ümit Bey, "Canan'ın şahsi borçları vardı onları ödedi" dedi.
CANLI YAYINDA BİR İHBAR DAHA
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Özdemir, "Müge Hanım bu kişiler beni de dolandırdı. Ümit ve Canan beni 25 bin lira dolandırdı" dedi. Ümit Bey ilk önce kendisini tanımıyorum dediği Aslan Özdemir için daha sonra, "Aslan ben sana öyle mi dedim? Tamam şimdi tanıdım" seni demesi dikkat çekti.
Aslan Özdemir, "Aracı vasıtası ile tanıştık. Bunların apart evi varmış. Nişan yaptıktan 1 ay sonra gittim taşınmışlar. Evini, arabanı sat, dükkanını kapat buraya yerleş dediler. Bunlar beni 25-30 bin TL dolandırdılar." dedi. Ümit Bey, Müge Anlı'nın "Peki Aslan Bey'in bilezikleri nerede?" sorusuna, "O zaman ihtiyacımız vardı kullandık" diyerek cevap verdi.
HAMİLELİĞİNİ SALÇAYLA MI SAKLADI?
Anne Kezban Korkmaz, Müge Anlı canlı yayınında Canan Hanım ile görüşme sağlanacağı sırada, "Kız da sevdi oğlum da sevdi ama öteki adamı ne yapmalı! Kızın annesi diyor ki 'Benim kızım senin oğlundan hamile!' Ben de, 'Canan sen hamileymişin ne oluyor? dedim 'Yok öyle bir şey!' dedi, meğer peçetenin içine salçayla biraz su alıyormuş 'Aybaşıyım' diyormuş buna" sözleri hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.