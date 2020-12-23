Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında kan donduran tehdit: "Seni de öldüreceğim!" 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu Aleyna Çakır. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi.

Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Ankara Keçiören'deki evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.