Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında kan donduran tehdit: "Seni de öldüreceğim!" 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu Aleyna Çakır. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi.
Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Ankara Keçiören'deki evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla geçtiğimiz günlerde de dikkat çekmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.
"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"
Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.
KAN DONDURAN SÖZLER!
Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.
Video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı. Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.
Aleyna Çakır'ı darp ederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a geçtiğimiz günlerde canlı yayında gelen yorumlar bu kadarı da "pes" dedirtti!
Ümitcan Uygun'a gelen yorumlara sosyal medyada tepkiler gecikmedi... Ümitcan Uygun, geçtiğimiz kasım ayında paylaştığı video ile de tepki çekmişti.
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından pek çok detay ortaya çıkmış, özellikle genç kızın ölümüne ilişkin baş şüpheli Ümitcan Uygun ismi çok konuşulmuştu.
Son olarak Ümitcan Uygun, kendisi hakkında yapılan haberler ve yorumlara ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayın açıp açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un akılalmaz sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti…
"KUDURUN"
Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
İNFİAL YARATAN VİDEO...
Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.