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    • 24.12.2020 16:44
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    bugün CANLI YAYIN İZLE linki 24 Aralık Perşembe| ATV linki YOUTUBE 15 yaşındaki Buket ölü mü, sağ mı?

    DNA testi sonucu 12 yıllık gerçeği ortaya çıkartacak! Kız çocuğunun babası Turgay mı? Güldane Hanım stüdyoya gelecek mi? 43 yıllık hasret son bulacak mı? 15 yaşındaki Buket ölü mü, sağ mı? Hasan Koyun, Damla Yalçın ve Şükrü Akıncı canlı yayında karşı karşıya geliyor! 18 yaşında genç bir annenin haykırışı ve daha fazlası 24 Aralık Atv 'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (24 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    DNA esti sonucu açıklanacak, gerçekler 12 yıl sonra ortaya çıkacak! Kız çocuğunun babası turgay mı?


    Hasan Koyun, Damla Yalçın ve Şükrü Akıncı canlı yayında karşı karşıya geliyor! 15 yaşındaki Buket ölü mü, sağ mı?


    18 yaşında genç bir anne! "2.5 yaşındaki oğlumu babası kaçırdı. 7 aydır oğluma hasretim" diyen bir annenin haykırışı!


    Güldane Hanım stüdyoya gelecek mi? 43 yıllık hasret son bulacak mı?
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    Haberler Televizyon Esra Erol bugün CANLI YAYIN İZLE linki 24 Aralık Perşembe| ATV linki YOUTUBE 15 yaşındaki Buket ölü mü, sağ mı?