Müge Anlı'daki Ümit Suna kadın çıktı! Enişte baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon: 'Ümit benim halamın kızı'

ANNEDEN ŞOK İDDİA: HAMİLELİĞİNİ SALÇAYLA GİZLEDİ!

Anne Kezban Korkmaz, Müge Anlı canlı yayınında Canan Hanım ile görüşme sağlanacağı sırada, "Kız da sevdi oğlum da sevdi ama öteki adamı ne yapmalı! Kızın annesi diyor ki 'Benim kızım senin oğlundan hamile!' Ben de, 'Canan sen hamileymişin ne oluyor? dedim 'Yok öyle bir şey!' dedi, meğer peçetenin içine salçayla biraz su alıyormuş 'Aybaşıyım' diyormuş buna" sözleri hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.