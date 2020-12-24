Müge Anlı'daki Doktor Şevki Sözen meğer... Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen sosyal medya gündeminde!
Müge Anlı'daki Doktor Şevki Sözen meğer bakın nereliymiş! Müge Anlı canlı yayınında yer alan ve yıllardır tecrübeli sunucu Müge Anlı ile çalışan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayınında konuları adli tıp yönünden değerlendirerek ele alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in kim? İşte Atv canlı yayınında hafta içi her gün Müge Anlı ve ekibi ile birlikte birbirinden karmaşık konuları inceleyen Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in hayatı...
EVLİ VE BİR OĞLU VAR!
Müge Anlı'daki Doktor Şevki Sözen kimdir nereli? Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen sosyal medya gündeminde! Daha önce Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aslen nereli olduğu konuşulan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, evli ve bir oğlu var. Müge Anlı'daki Şevki Sözen'in hayatı merak konusu oldu.
MÜGE ANLI'NIN ADLİ TIP UZMANI MEHMET ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?
1963 yılında dünyaya gelen Şevki Sözen Ataköy İlköğretim Okulu, Saint Benoit Fransız lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, Amerika New Jerse ve Adli Tıp Doçentliği, Adli Tıp Proförü olmuştur.
1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.