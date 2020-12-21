Esra Erol canlı yayında bugün (21 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Emine'nin evlatlık verdiği kız çocuğuyla ilgili 12 yıllık sır perdesi aralanıyor! Son sözü Esra Erol söyleyecek!
Son dakika gelişmesi! Anne kız bir kez daha karşı karşıya gelecek! Bugün yer yerinden oynayacak!
En son Şanlıurfa'da görülen ve hiçbir haber alınamayan Dursun Yaşar nerede? Bir sabah ansızın ortadan kayboldu!
Karısı evi terk edip İdris Akkurt'a kaçtı! Baldızı sihirle aralarını bozdu!
15 yaşındaki kızı Buket 1 ay önce ortadan kayboldu! Meral Hanımın gözyaşları!