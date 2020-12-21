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    bugün linki 21 Aralık Pazartesi | linki Bomba iddia: Karısı 'a kaçtı, baldızı sihirle...

    canlı yayınında bugün (21 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Türkiye bu ana kilitlendi! 'Karısı evi terk edip 'a kaçtı, baldızı sihirle aralarını bozdu!' iddiasının perde arkası ne? Son dakika gelişmesi! Anne kız bir kez daha karşı karşıya gelecek! Bugün yer yerinden oynayacak! Şanlıurfa'da kaybolan Dursun Yaşar nerede?15 yaşındaki kızı Buket 1 ay önce ortadan kayboldu! Meral Hanım'ın gözyaşları!Emine'nin evlatlık verdiği kız çocuğuyla ilgili 12 yıllık sır perdesi aralanıyor. Hepsi ve daha fazlası 21 Aralık 2020 yayın 'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (21 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI İZLE ESRA EROL 21 ARALIK 2020 - TIKLA

    Emine'nin evlatlık verdiği kız çocuğuyla ilgili 12 yıllık sır perdesi aralanıyor! Son sözü Esra Erol söyleyecek!

    Son dakika gelişmesi! Anne kız bir kez daha karşı karşıya gelecek! Bugün yer yerinden oynayacak!


    En son Şanlıurfa'da görülen ve hiçbir haber alınamayan Dursun Yaşar nerede? Bir sabah ansızın ortadan kayboldu!


    Karısı evi terk edip İdris Akkurt'a kaçtı! Baldızı sihirle aralarını bozdu!


    15 yaşındaki kızı Buket 1 ay önce ortadan kayboldu! Meral Hanımın gözyaşları!
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    Haberler Televizyon Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 21 Aralık Pazartesi | ATV CANLI linki YOUTUBE Bomba iddia: Karısı İdris Akkurt'a kaçtı, baldızı sihirle...