Esra Erol canlı yayında bugün (16 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
"24 yaşımdaki kızım 62 yaşındaki Adnan Hoca denen şahıs kaçırdı" dedi, Türkiye onu konuştu. Merve Nur, kendisinden 40 yaş büyük sözde hoca ile kaçtı, anne Ayşe Hanım'ın itirafları herkesi şoke etti. Sözde hoca Adnan ve Merve Nur en son nerede görüldü? Şoke eden görüntüler...
2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor!7 Nisan 2008'de Karabük'te dünyaya gelen kız çocuğu nerede? Kız çocuğunu Derya mı çaldı yoksa Emine ve ailesi yeni doğan bebeğe bir şey mi yaptı? Olayın yaşandığı Karabük'ten canlı yayın!
DNA testi sonucu açıklandı, Aysel'in 9 yaşındaki çocuğunun babası Recep Bey çıktı. Boşanma kararı alan Recep karısı Emine'ye geri mi dönüyor? Bu gelişme herkesi şoke edecek!
Son sözler söylenecek, son yüzleşme gerçekleşecek! Hasan'ın Fatma'ya son teklifi ne? Fatma'nın cevabı ne olacak? Büyük yüzleşmede son perde Esra Erol'da canlı yayınında!
Gelinim Neslihan mart ayında 2 torunumu da alarak bir başkasına kaçtı. Torunlarıma hasretim" diyen babaanne ve gözü yaşlı baba Esra Erol'da canlı yayınında.