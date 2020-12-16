2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor!7 Nisan 2008'de Karabük'te dünyaya gelen kız çocuğu nerede? Kız çocuğunu Derya mı çaldı yoksa Emine ve ailesi yeni doğan bebeğe bir şey mi yaptı? Olayın yaşandığı Karabük'ten canlı yayın!