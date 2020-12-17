Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.12.2020 16:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 16:40
    ABONE OL

    Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 17 Aralık Perşembe| ATV CANLI İZLE linki Esra Erol'dan suç duyurusu...

    Esra Erol canlı yayınında bugün (17 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Yeni doğan çocuğu satmak için kimler bir araya geldi? Merve Nur Çekem kendinden 41 yaş büyük sözde hocaya aşık oldu! Anne-kız canlı yayında karşı karşıya gelecek! 2 çocuğunu da aldı Davut'a kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme! Esra Erol'un suç duyurusunda bulunduğu saat zincirinin başındaki isimlere hapis cezası! Hepsi ve daha fazlası 17 Aralık 2020 Atv Esra Erol canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (17 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Türk televizyonlarında bir ilk! Çocuk pazarlığı nasıl yapıldı? Yeni doğan çocuğu satmak için kimler bir araya geldi? Türkiye bu görüntüleri konuşacak!

    ATV YOUTUBE ESRA EROL CANLI İZLE - TIKLA

    "Kızım 62 yaşındaki Adnan Hoca denen şahısa kaçtı" dedi, Türkiye onu konuştu. Merve Nur, kendisinden 40 yaş büyük sözde hoca ile kaçtı, anne Ayşe Hanım'ın itirafları herkesi şoke etti. Sözde hoca Adnan ve Merve Nur en son nerede görüldü? 41 yaş büyük sözde hocaya aşık oldu! Anne-kız canlı yayında karşı karşıya gelecek!


    Ahmet karısı Neslihan'la, Ayşe teyze geliniyle canlı yayında yüzleşecek! 2 çocuğunu da aldı Davut'a kaçtı!


    "Gelinim 1.5 yıl önce hem evlatlarını hem torunlarını bırakıp kayıplara karıştı" diyen bir babaannenin gözyaşları!


    Son dakika gelişmesi! Saadet zincirinin başındaki Suna Uçanlar ve Gökhan Özoral ile ilgili mahkeme son kararını verdi!

    İki çocuğunu bir gece yarısı uyurken bırakıp kayıplara karıştı! Annesi ve kardeşi anlatacak herkes şok olacak!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 17 Aralık Perşembe| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE Esra Erol'dan suç duyurusu...