SKANDAL SÖZLER

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ayşe Çekem "Ahmet Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Çekem'in bu sözleri stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi.