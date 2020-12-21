Kuruluş Osman'a öyle bir isim geliyor ki işler şimdi kızışacak! Kuruluş Osman'ının yeni oyuncularından Mert Turak kimdir... atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çarşamba akşamları zirveyi kimselere bırakmayan Kuruluş Osman yeni oyuncularıyla da kadrosunu güçlendirmeye, seyir zevki vermeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Kuruluş Osman yeni oyuncusuyla izleyici karşısına çıkacak.
atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor.atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Mert Turak katıldı. Mert Turak, Kuruluş Osman'da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.
MERT TURAK KİMDİR?
Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğretmen olan babası Malatyalı, vergi memuru olan annesi Makedonya asıllıdır. 3-4 yaşında iken Aydın'daki teyzesinin yanında kaldı. İlkokula izmir'de Doğan Akad Meliha Akad ilkokulunda gitti. İlkokul 3.sınıfta Karşıyaka Bostanlı' ya taşındılar. Emlak ilkokulunda okumaya başladı. Ortaokul 2 de Bostanlıdan İzmir Yeşilyurt a taşındılar. 1994 yılında ortaokulu bitirdi. Liseyi İzmir Vecdi Gönül Lisesinde okudu. 1995 yılında Tiyatro kursuna başladı. Lisede okuduğu yıllarda İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyundikten sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yaptı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Konservatuarda öğrenci iken 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı. Profesyonelce bir çok tiyatro ve çocuk oyununda oynadı. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Mart/2003 yılında Makedonya'nın Üsküp Şehrindeki Tiyatro Festivaline gönderildi.
İstanbul Bahçe Şehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimi yaptı. Mert Turak, 2007 yılında "Şöhret Okulu" adlı dizide Müjdat Gezen, Ayla Algan, İlhan Şeşen, Tan Sağtürk, Ebru Cündübeyoğlu, Atilla Arcan, Serdar Deniz, Meyra, Cengiz Küçükayvaz, Sarp Akkaya, Sinan Çetin, Erol Büyükburç ile birlikte oynadı.
1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.
HAZİRAN 2020'DE EVLENDİ
Oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile geride bıraktığımız Haziran ayında nikah masasına oturdu.
Müfit Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.
Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?