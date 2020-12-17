HAZAL HATUN MEYDAN OKUDU

Selcan Hatun'un "Duydum ki Dündar ve Savcı beyler toy düzenlermiş" sözlerine "Sen olmayacak bir işe kalkışmazsan…" diyerek imalı cevap veren Hazal Hatun, "Osman ortada yokken başına bir iş gelir diye korkmaz mısın hiç?" diyerek meydan okudu.

Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.