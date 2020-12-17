Kuruluş Osman 38. son bölüm izle: Ertuğrul Bey öldü mü? Büyük tuzak başlarına yıkıldı, Selcan Hatun Hazal Hatun'a hesap sordu. Her çarşamba Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 38. son bölüm ile yine ortalığı kasıp kavurdu. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,29 izlenme oranı ve %26,75 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 38'inci bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde zirvede yer alan Kuruluş Osman çarşamba akşamının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
#BüyükDevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman 38. bölümde Ertuğrul Bey öldü mü? Kuruluş Osman 38. bölümde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası'nda bey seçimi heyecanı vardı.
KURULUŞ OSMAN 38. SON BÖLÜM İZLE ATV - TIKLA
Alpleri ile birlikte Flatyos'un tuzağına düşen Osman Bey, Yavlak Arslan'ın müdahalesi ile Bizans'ın elinden kurtuldu. Yavlak Arslan'ın pişmanlığını dila getirmesi ile ikili helalleşti ve asıl tehlike olarak gördükleri Geyhatu'ya engel olmak için yola çıktı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fethetmesi üzerine Kayı Obası'nın tehlikede olduğunu düşünen Savcı Bey ve Dündar Bey'in girişimleri ile obada beylik toyu kurulmasına karar verildi. Savcı Bey, toy öncesi Bamsı Bey'in desteğini istedi ancak başarılı olamadı.
Osman Bey ve Yavlak Arslan, Moğol kampına girdi ancak Geyhatu çoktan Moğol tahtına oturmak üzere uç bölgesinden ayrılmıştı. Osman Bey'in yokluğunda düzenlenen toya Bamsı Bey, Selcan Hatun ve Gündüz Bey'in başında olduğu grup karşı çıkarken; toy sırasında Flatyos'un obaya gelerek Osman Bey'in Yavlak Arslan'la birlikte hareket ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı.
Gelişmeler üzerine Savcı Bey, beyliğini ilan edeceğini ilan etti. Beylik emanetlerini devralmak üzere bey otağına giden Savcı Bey'in karşısında Bamsı Bey, Selcan Hatun, Bala Hatun ve diğerlerini buldu. Osman Bey'in obaya gelişiyle gerilim had safhaya çıktı. Gündüz Bey kardeşlerin arasına ancak kılıcını çekerek girebilirken; Ertuğrul Bey'den gelen haber her şeyi değiştirdi. Bey çadırına koşanlar, Ertuğrul Bey'i kılıcını kuşanmış oturur vaziyette buluca şoke oldu. Ertuğrul Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözü finale damga vurdu.
Kuruluş Osman 38. son bölümde Osman Bey ve Yavlak Arslan'ın sürpriz ittifakında yaşananlar...
"KAFİR KAÇIP GİTTİ! KAFİRLE İŞ TUTANLAR KALDI GERİYE ÖYLE Mİ!"
Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlar'la iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.
Yavlak Arslan, Osman Bey'i "Benim de bir hesabım vardı Osman fakat tutmadı. Türk'ün hasretle beklediği o devleti ben kurmak istedim ve bu devletin önündeki en büyük engel olarak seni belledim. Belki de Türk'ün hasretle beklediği devleti sen kuracaksın. Ve bu devletin önündeki en büyük engel benim!" itirafıyla ikna etti. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın sözlerini "Sen bize arkanı dönüp gitmedin. Bize de gitmek yakışmaz. Kaderde seninle omuz omuza vuruşmak da varmış. Gidelim ve o Geyhatu denen zalimin kellesini keselim" diyerek cevapladı.
Kayı Obası'ndaki toyun Osman Bey'in yokluğunda yapılacak olmasına Selcan Hatun'un itiraz edeceğini bilen Hazal Hatun, Selcan Hatun'un hamlesinin ne olacağını bulmaya çalışırken Selcan Hatun, Bala Hatun'la birlikte sürpriz bir ziyarette bulundu.
HAZAL HATUN MEYDAN OKUDU
Selcan Hatun'un "Duydum ki Dündar ve Savcı beyler toy düzenlermiş" sözlerine "Sen olmayacak bir işe kalkışmazsan…" diyerek imalı cevap veren Hazal Hatun, "Osman ortada yokken başına bir iş gelir diye korkmaz mısın hiç?" diyerek meydan okudu.
Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.
SELCAN HATUN UYARDI
Selcan Hatun çadırdan çıkarken Hazal Hatun ve Lena'yı şu sözlerle uyardı:
Dündar'la Savcı'yı Osman Bey'in karşısına siz diktiniz. Pusatı kırılmış avcıyı aslan avına gönderdiniz. Beylerinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. Gazadan yeni dönmüş aslanın neler edebileceğinden hiç korkmadınız. Bundan gayrı hakkınızda hayırlısı.