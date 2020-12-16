ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Yavlak Arslan ve Osman Bey'in ittifağı çok konuşuldu. Sırt sırta savaşan iki bey Geyhatu'yu yok etmek için büyük bir plan yaptı. Ancak planı Nikola'dan öğrenen Geyhatu ordusunu da alarak Tebriz'e doğru yola çıktı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Fragman yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.