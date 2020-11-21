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Görenler gözlerine inanamadı! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşi de ünlüymüş...

ATV'nin yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'in annesi Hazal Hatun karakteri ile tanınan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyada her hareketi takip edilenler arasında. 1974 Ankara doğumlu olan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu Macaristan kökenli. Güzel oyuncu aynı zamanda son yıllarda verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'da Bala Hatun ile arasındaki diyaloglarla dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu şu an evli değil fakat 2007-2010 yılları arasında, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkanıoğlu ile evliydi. Çift 3 yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin eski aşkları...

21.11.2020 03:40 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





