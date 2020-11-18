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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın babasının aynısı! İşte Didem Balçın ve babası Mahmut Balçın...

Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken, dizide yer alan başarılı oyuncular merak edilmeye devam ediyor. Kayı Obası'na geri dönenen Selcan Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Didem Balçın, dizinin dikkat çeken isimleri arasında. Özel hayatı merak edilen Didem Balçın'ın babasıyla fotoğrafını görenler şaşırıyor. 1975 yılında yani kızını dünyaya getirmeden 7 yıl önce, Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil eden annesi Nur Balçın'dan sonra babası Mahmut Balçın ile sosyal medyanın konuştuğu isim olan Didem Balçın, babasının birebir kopyası!

18.11.2020 17:40 - Son Güncelleme: 18.11.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





