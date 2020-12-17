Sadakatsiz 11.yeni bölüm fragmanını izleyenler buz kesti! Asya evinde gece saldırıya uğradı maskeli adam bir anda üzerine atlayınca... Kanal D ekranlarında bu sezon başında yayın hayatına başlayan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz yoluna tam gaz devam ediyor. Bir aldatma hikayesinin etrafında şekillenen Sadakatsiz'in 10.yeni bölümü yine nefesleri keserken, Volkan'ın Asya'ya kıskanması gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Sadakatsiz 10.son bölüm ardından yayınlanan 11.yeni bölüm fragmanı ise izleyicileri şoke etti. Asya'nın evinde maskeli bir adam tarafından saldırıya uğradığı sahneler sonrası şimdi herkes 11.yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor...